وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100% العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الجميع سيعمل معا خطوة خطوة لتحقيق الحلم بتعليم راقي وعدالة في التقييم.



وأضاف الوزير، عبر إحدى جروبات الواتس آب، أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل في عام 2022 ستكون إلكترونية بالكامل ومؤمنة بنسبة 100%.



وتابع: "نهتم كثيرا بالتابلت ونخشى من الغش، ونحن جميعا نعلم أن الغش للأسف يحدث لأعوام طويلة بدون تابلت"، مشيرا إلى أن الغش كان يتم في الأعوام الماضية عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث والسماعات الخفية في الملابس والموبايلات التي يتم إلقاؤها من أسوار المدارس وغيرها من الحيل الأخرى.



وأضاف أن الغش آفة مجتمعية علينا جميعا الانتباه لها، قائلا إن الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وبعدالة ونزاهة وليست معركة حربية كما أصبحت هذه الأيام للاسف الشديد.



وأشار إلي أن الكثيرين طلب أن نيسر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وسمحنا بحلها منزليا ثم ماذا حدث؟، الغالبية تغش الحلول وتعتمد على إجابات تباع في كل مكان، ولا دخل للتقنيات في هذا وإنما لب القضية في فهم ماذا نريد من التعليم، هل هو التعلم فعلا أم الدرجات حتى لو لم نستحقها أو نجتهد في سبيلها.



وتابع: "أترك الأمر للجميع للتفكر قبل الاعتقاد بأن التابلت هي وسيلة الغش، فالتابلت وسيلة تعلم رائعة إن كنا حقا نريد ذلك، أما الغش فهو انعكاس لفهم خاطئ عند الكثيرين".