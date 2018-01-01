 إصابة أكثر من 10 أفراد في النمسا بعد سقوط قطار في نهر - بوابة الشروق
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إصابة أكثر من 10 أفراد في النمسا بعد سقوط قطار في نهر

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:53 ص

في اليوم الأخير من الدراسة قبل العطلة الصيفية، خرج قطار على متنه عشرات الأطفال والمراهقين عن مساره وسقط في نهر في النمسا.

وبحسب منظمة الصليب الأحمر، أصيب اليوم الجمعة أكثر من عشرة أشخاص بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع في ولاية زالتسبورج.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من مدينة كيندلبروك. وأفادت محطة "أو.أر.إف" على الإنترنت أن عربة قطار إقليمي سقطت من ارتفاع حوالي 4 أمتار من أعلى جسر نهر مور وانقلبت على جانبها فيه.

وبحسب بيانات رئيس خدمات الإنقاذ، فإن القضبان كانت مغطاة بجذور أشجار أو ما شابه بعد هبوب عاصفة.

وكان معظم الركاب الخمسين من الأطفال والمراهقين. وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم كانوا في طريقهم إلى بلدة تامسفيج، التي تمثل موقعا مدرسيا مهما للمناطق المحيطة.

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