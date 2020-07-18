 غدا.. 2078 طالبا وطالبة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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غدا.. 2078 طالبا وطالبة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:37 م

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام الحالى.

وذكر رضوان أن إجمالى عدد اللجان ٢٣ لجنة وإجمالي عدد الطلاب ٢٠٧٨ طالبا وطالبة مقسمين على الإدارات التعليمية كالآتى: طلاب إدارة العريش التعليمية (١٦٦٤) طالبا وطالبة
وعدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية (٦٦٠) طالبا وطالبة وعدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية (٢٤٦) طالبا وطالبة وعدد طلاب إدارة نخل التعليمية (٣٨) طالبا وطالبة .

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بأنه سيتم تعقيم اللجان الامتحانية يوميا قبل دخول الطلاب للجان وأنه تم تحديد غرفة عزل فى كل لجنة مع تواجد زائرة صحية فى كل لجنة، وتم توفير أدوات التعقيم والكمامات لتوزيعات على الطلاب.

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