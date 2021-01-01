 وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى ضغط دولي لإبرام اتفاق سياسي ينهي نزاع أفغانستان - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى ضغط دولي لإبرام اتفاق سياسي ينهي نزاع أفغانستان

لويد اوستن
لويد اوستن
وكالات
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:17 م
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، إلى ضغط دولي لإبرام اتفاق سياسي ينهي نزاع أفغانستان.

وطالب أوستن، في تغريدة عبر "تويتر" بـ"الضغط أجل إبرام اتفاق بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان التي تعمل على توسيع نطاق سيطرتها في أرجاء البلاد".

وأضاف أوستن: "الواقع الأمني في أفغانستان يتطلب تعزيز الضغط الدولي من أجل اتفاق سياسي يضع حداً للنزاع".

وأكد أن "العالم بأسره بمقدوره المساعدة عبر مواصلة هذا الضغط".

وكانت طالبان أعلنت، الجمعة، أنها تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان، في الوقت الذي تستعد فيه قوات موالية للحكومة لوقف هذا الزحف.

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