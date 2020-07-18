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زيارة مفاجئة من بيريز لتدريبات ريال مدريد

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 4:56 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 4:56 م

زار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبي الميرينجي الذين خاضوا جلسة تدريبات، صباح اليوم الجمعة، في خامس أيام فترة الاستعداد للموسم الجديد، حسبما أعلن النادي الملكي.

وتجول فلورنتينو بيريز داخل وخارج المنشآت المدينة الرياضية، حيث حيا لاعبي الفريق بشكل فردي.

وشهدت جولة بيريز حديثه مع المعد البدني الإيطالي أنطونيو بينتوس، وتوقف لفترة قصيرة مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب حوار حول أوضاع الفريق.

وبدأ لاعبو الريال التدريبات في قاعة الألعاب الرياضية وأنهوها على العشب، وفقا لما ذكره النادي الأبيض على موقعه الإلكتروني.

وسيواجه الفريق بقيادة أنشيلوتي أول اختبار له أمام رينجرز الاسكتلندي، الذي يتولى إدراته الفنية ستيفين جيرارد، لاعب ليفربول السابق.


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