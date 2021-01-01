علق العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، على كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، أمس أمام مجلس الأمن في الجلة الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة، قائلًا إنها كانت قوية ومعبرة وشاملة لمجمل المسار الذي قطعته تلك القضية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن كلمة شكري أمام مجلس الأمن أمس، أشارت إلى الإخفاقات الكبيرة التي شهدتها المفاوضات ووفي النقاط كانت ومن المتسبب في تعطيلها، ذاكرًا أن الكلمة عبرت بوضوع شديد عن حجم القلق المصري والأضرار المتوقعة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ملزم يرضي دولتي الممر والمصب.



وعن رسائل الدول في جلسة مجلس الأمن أمس حول سد النهضة، أضاف أنها تتراوح بين الشكل الحيادي، والسلبي خاصة وأنها دول منخرطة في أزمات أنهار تخصها، لهذا لن تدفع مجلس الأمن لاتخاذ موقفًا حقيقيًا فاعلًا في قضية هامة كنهر النيل، فتصبح سابقة يستند إليها فيما بعد.



وذكر أن المواقف السلبية لبعض دول مجلس الأمن أمس، تعد تعبيرًا عن اشتباك الدول في مصالح مع إثيوبيا أو أطراف أخرى ليست في صف مصر والسودان، مضيفًا أن باقي الدول كان خطابها متوازن إلى حد كبير.



وذكر أن كلمة دولة الصين سلبية تمامًا وجاءت رمادية وغير معبرة عن شيء سوى أهمية السد وعن كونه مشروعًا للتنمية، مؤكدًا أن القضية أصبحت مهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.



