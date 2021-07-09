 مدرب المقاولون: الأهلي استغل الأخطاء الدفاعية.. وطول فترة التوقف أثرت علينا - بوابة الشروق
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مدرب المقاولون: الأهلي استغل الأخطاء الدفاعية.. وطول فترة التوقف أثرت علينا

زياد الميرغني
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:12 ص

يرى علاء عبدالغني، مدرب المقاولون العرب، أن توقف بطولة الدوري الممتاز أثر بالسلب على الفريق أمام الأهلي.

وخسر المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 22 للدوري الممتاز.

وقال علاء عبدالغني في تصريحات إذاعية: «طول فترة توقف الدوري أثرت علينا لا نختلق الاعذار ولكن لابد أن نأخذ بالاسباب».

وأضاف: «الاهلي سجل هدفه الأول من خطأ دفاعي بحت وعدم تمركز جيد، حذرنا من الأخطاء البسيطة لأن الفرق الكبرى تحسم مبارياتها منها».

وعن أسباب تراجع نتائج الفريق، قال عبد الغني إن الكورونا والكسل والاستسلام لسوء النتائج في بعض الأحيان كان السبب، موضحاً أنه يتبقى للفريق 7 مباريات، وكل نقطة ستكون مهمة للفريق.


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