عواصف وفيضانات تتسبب في انقطاع التيار في مناطق بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا

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تعرضت مقاطعة فرانكونيا بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا لعواصف عاتية وفيضانات، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بلدة فيليرمسدورف (دائرة فورت).

وقال رئيس قوات الإنقاذ في المنطقة فرانك باور اليوم الجمعة إن انقطاع التيار كان تاما في وسط المدينة.

وأضاف باور أنه يعتقد أنه يمكن إصلاح الضرر خلال المساء، مشيرا إلى أن القرية وعدة قرى أخرى تقع على نهر تسين مثل لانجنتسن وفايتسبرون تعرضت أيضا للفيضانات.

وأوضح باور أن الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس وحتى صباح اليوم تسببت في امتلاء أقبية المنازل وحدوث فيضانات في مناطق عديدة بمقاطعة فرانكونيا.

وقال مركز العمليات المتكاملة في بامبيرج إن بلدة جيراخ الواقعة في دائرتها تعرضت بعد ظهر اليوم أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد غمر صندوق توزيع الكهرباء بالمياه.