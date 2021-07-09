تجديد حبس 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء

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جددت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تمكنت من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة "قيادة وملك الثاني" مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالي وزن طن مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، إعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع فردى أمن بذات الشركة، لأحدهما معلومات جنائية لتسهيل دخولهما للموقع والإستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين الآخرين المضبوطين أيداها، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.