سامح شكري: الجانب الإثيوبي دائما يغفل الحديث عن فترات الجفاف وتأثيرها علينا

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن وزير الري الإثيوبي في كلمته أمام مجلس الأمن، لم يبرر تعنت بلاده في المفاوضات السابقة؛ ما يعني أن المفاوضات غير بنّاءة وغير مفيدة، وتعزز السياسة الأحادية الإثيوبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة سد النهضة، مساء الخميس، أن مصر ترحب بكل الجهود الدولية والأطراف التي ترغب في دعم التواصل بين الدول الثلاث.

واستكمل: «الخطوة التالية لدى مجلس الأمن، وتتوقف على اضطلاعه بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛ لاحتواء أي تصعيد، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ودعم المسار الإفريقي».

وأكد رفض الجانب الإثيوبي في خوض اتفاق قانوني، بل ويسعى لوضع قواعد إرشادية غير ملزمة، ولا يرغب في تحديد آلية لفض المنازعات، ولا يخطط للتعامل مع حالات الجفاف التي قد تهدد الشعبين المصري والسوداني إذا حدثت كآثار طبيعية.

وتابع: «على إثيوبيا عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف المحتملة، والجانب الإثيوبي يغفل الحديث عن هذا الأمر في المناسبات كافة، وعليهم الانصياع لإرادة المجتمع الدولي».