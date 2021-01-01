المنظمات الإغاثية تشعر بالارتياح لاستئناف المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا

أبدت المنظمات الإغاثية ارتياحها الكبير لقرار استمرار المساعدات الأممية لملايين السوريين المحتاجين للمساعدة.

وقال كونستانتين فيتشل منسق منظمة "مكافحة الجوع في العالم" داخل الأراضي السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة يمكن أن تستمر الآن في تقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل.

وأعلن رئيس منظمة الإغاثة ضد الكوارث، مارتن كيسلر، أنه تم تحقيق الحد الأدنى من الإجماع بين الدول المعنية بالبرنامج على الأقل، مشيرا إلى أن هناك أملا في تجنب الأسوأ مع استمرار المساعدات.

ومع ذلك، حذر كل من فيتشل وكيسلر من أن الوضع الإنساني في شمال وشمال غربي سورية سيظل مأساويا حتى مع تمديد تقديم المساعدات السابقة.

وقال فيتشيل إنه مع قرار مجلس الأمن سيتم الحفاظ على الوضع القائم حاليا فقط.

من جانبه، قال تيل كوستر منسق الشرق الأوسط بمنظمة "ميديكو إنترناشونال الإغاثية": "إن استمرار برنامج المساعدة هو الحد الأدنى الضروري لا أكثر ولا أقل".

كان مجلس الأمن قرر بالإجماع في وقت سابق أن تستمر الأمم المتحدة في نقل إمدادات الإغاثة إلى مناطق المعارضة السورية عبر معبر حدودي مع تركيا.

ويستمر العمل بهذا القرار مدة عام فقط.