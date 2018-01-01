تعليم مطروح: تطهير وتعقيم لجان واستراحات مراقبين الثانوية العامة

قال عاطف سلامة وكيل وزارة تعليم مطروح، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم لجان واستراحات مراقبين امتحانات الثانوية العامة على مستوى إدارات المحافظة بواقع 17 لجنة و14 استراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق غدا السبت.

وأضاف وكيل وزارة تعليم مطروح، أنه تم تطهير وتعقيم ثلاثة لجان بإدارة​ الحمام، كما تم تطهير وتعقيم لجنتين بإدارة العلمين، وتطهير وتعقيم لجنتين بإدارة الضبعة، وتعقيم 4 لجان بمركز مرسى مطروح، بالإضافة إلى لجنتين بببرانى ولجنتين بالسلوم وآخرتين بسيوة وذلك التنسيق بين مجالس المدن والصحة، والعمل على توافر طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، بما يتيح إجراء كشف طبى سريع وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والقائمين على اللجان قبل بداية الامتحانات.

وشدد على توفير الأمن والهدوء، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام سير الامتحانات.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة بمطروح هذا العام 1848 طالبا وطالبة منهم 1606 طلاب وطالبات انتظام و240 منازل وطالبين مكفوفين.