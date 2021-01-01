مصر تتصدر قائمة الأكثر أهمية في السينما العربية بـ32 اسما

تصدرت مصر بـ32 اسمًا، قائمة الـ101 الأكثر أهمية في السينما العربية التي أطلقها مركز السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وتواجدت أسماء مصرية في مختلف فئات القائمة.

في فئة المخرجين وصُنَّاع الأفلام، تواجد مروان حامد ومحمد دياب وعلي العربي وعمرو سلامة وآيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين النجوم يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبد العزيز ومنة شلبي.

وضمت فئة المنتجين محمد حفظي من فيلم كلينك، وشاهيناز العقاد من لاجوني فيلم، وتامر مرسي وأحمد بدوي من سنيرجي فيلمز، بينما تواجد في فئة الموزعين ودور العرض زيد كردي من نيوسنشري وجابي خوري ورمزي خوري من أفلام مصر العالمية، وهشام عبد الخالق من شركة الماسة، ماريان خوري ويوسف الشاذلي من زاوية، وعلاء كركوتي وماهر دياب من MAD Solutions.

فيما تواجد في فئة المهرجانات السينمائية، محمد حفظي مرة أخرى بصفته رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة إلى فريق مهرجان الجونة متمثلاً في المهندس نجيب ساويرس، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني.

وقائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية يطلقها سنويا مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقا للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

للاطلاع على قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية، يمكن زيارة: http://acc.film/cannes-100.php

وقد جاءت القائمة كالتالي: 25 مخرجا ومؤلفا، و18 ممثلا (15 جهة)، و11 منتجا (10 جهات)، و11 رئيسا ومديرا للمهرجانات (9 جهات)، و22 شخصا مؤثرا في الهيئات الحكومية العربية (15 جهة)، و5 ممولين (4 جهات)، و8 من مديري المنصات (4 جهات)، و26 موزعا في دور العرض (17 جهة).

وتألفت قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية من 22 دولة، 13 عربية و9 دول غير عربية، وكانت الدولة صاحبة التمثيل الأكبر هي مصر برصيد 32 اسما، ثم الإمارات (24) والسعودية (18) وفلسطين (16)، ولبنان (11)، والأردن وتونس (7 أسماء لكل منهما)، وسوريا (4)، واسمين من كل من السودان والعراق والكويت والمغرب وقطر.

والدول غير العربية الموجودة في القائمة، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 3 أسماء، ثم فرنسا والأرجنتين برصيد اسمين لكل منهما، واسم واحد لكل من المملكة المتحدة والسويد وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة.

يذكر أن مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.

وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة؛ بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتُيسِّر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.