 ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها إلى تقليل استخدام المياه بسبب الجفاف - بوابة الشروق
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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تدعو سكانها إلى تقليل استخدام المياه بسبب الجفاف

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:28 ص

دعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15%.. معلنة حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.
وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إننا نعاني من الجفاف منذ عامين"، معربا عن أمله بأن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير وأن يخفضوا طوعيا استخدام المياه بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضا في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية.
يشار إلى أنه بعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي. وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

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