محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة

أعلن إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2020/2021 والتي من المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 10 يوليو الجاري.

وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات وتوفير المطهرات اللازمة والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير الامتحانات للوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

من جانبه قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إنه تم تجهيز 126 لجنة بنطاق الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال ما يقرب من 33 ألفا و 223 طالبا وطالبة بواقع 14 طالبا بكل لجنة طبقاً للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز وفرش 22 استراحة بالقرب من اللجان لاستضافة المشاركين في العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير الكواشف الحرارية بجميع اللجان، علاوة على بوابات التعقيم والمطهرات وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان، فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الإمتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، كما تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات.