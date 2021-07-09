مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا خلال هجمات في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية إن عصابات مسلحة قتلت ما لا يقل عن 35 شخصا خلال سلسلة من الهجمات في نيجيريا.

وقال محمد شيخو المتحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الهجمات وقعت يوم أمس الخميس في شمال البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

وبحسب شهود عيان أصيب عدد من الأشخاص في الهجمات التي استهدفت خمسة تجمعات في منطقة فارو.

وأطلق المهاجمون المدججون بالسلاح النيران على السكان المحليين بشكل عشوائي.

ولم يعرف شيء عن خلفية شن هذه الهجمات حتى الآن، ولذا لم يتضح أيضا ما إذا كان المهاجمون أعضاء في جماعة بوكو حرام الإرهابية أو من أعضاء العصابات الإجرامية.

ويعيش في المنطقة رعاة ماشية سابقون شكلوا معا عصابات تروع الأهالي برغم الوجود القوي للسلطات الأمنية.



