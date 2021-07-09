قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن وذلك لكشف المواقف المبطنة، في ملف سد النهضة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كل أعضاء المجلس مستخبين وراء الدول الإفريقية باعتبار قضية سد النهضة قضية تنموية.. هذه ليست قضية تنموية فقط لكنها تتعلق بأبعاد اقتصادية وحقوق إنسان".



وأشار إلى أن الاتصالات ستكون على مدى أبعد من نيويورك، بينها تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش لمعرفة دوره في الأزمة، مشيرًا إلى أن الأمين العام كان محرجًا من التدخل في المرحة السابقة أثناء عملية تجديد ولايته، غيرأنه أكد أن التواصل معه قد يكون مفيدًا في هذه المرحلة من أحل تعزيز الموقف.



وحذر عبد الفتاح، من أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب في أزمات مثل التصحر والبطالة والهجرة والصحة كما يمكن أن تعيق تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063 وأجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030.



وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، جلسة خاصة لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وتحدث خلال الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجميع الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب «مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته».