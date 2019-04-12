الفاتيكان يناشد جنوب السودان بمواصلة العمل من أجل الاستقلال

ناشد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس القادة السياسيين لجنوب السودان بمناسبة الذكرى العاشرة على الاستقلال ببذل المزيد من أجل استقلال البلاد ونموها.

وجاء في رسالة من رئيس الكنسية الكاثوليكية اليوم الجمعة أنه "من المحزن أن يستمر شعبكم في العيش في خوف وعدم يقين وانعدام ثقة في أن تستطيع دولته فعلا تحقيق العدالة والحرية والرفاهية التي يتم الاحتفاء بها في نشيدكم الوطني".

غير أنه قال إنه تم بالفعل الإقرار بحدوث تقدم طفيف.

وأعاد البابا فرنسيس واثنان آخران موقعان على الرسالة، هما رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي ومدير كنيسة اسكتلندا جيم والاس، إلى الأذهان الوعود التي قطعها القادة السياسيون لتك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في اجتماع عام 2019 في الفاتيكان.

وفي الوقت نفسه، قال البابا إنه يأمل أن يزور جنوب السودان يوما ما، لكن مخاوف أمنية تمنعه من القيام بمثل هذه الزيارة.

واستقلت جنوب السودان التي غالبية سكانها من المسيحيين في عام 2011 من السودان الذي غالبية سكانه من المسلمين.

وتعتبر البلاد فقيرة وتندلع اشتباكات دموية مرارا وتكرارا، على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية في عام 2018.