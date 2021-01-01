مجلس الأمن يجدد العمل بآلية إرسال مساعدات للمناطق الخاضعة لمسلحين في سوريا

مهد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الطريق إلى مواصلة تقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين الذين يعانون، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريان آلية إيصال عابرة للحدود.

ولم يتم الإعلان على الفور عن شروط الاتفاق، التي تم التوصل إليها بعد وقت طويل من الجمود في المفاوضات.

غير أنه وفقا للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، سيظل معبر باب الهوى الحدودي مفتوحا أمام المساعدات لمدة 12 شهرا أخرى.

وتم وضع هذا الترتيب في عام 2014، ومن المقرر أن تنتهي فترة سريانه يوم غد السبت، وهو يسمح بتدفق المساعدات إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سورية.

وأشارت روسيا، التي تساند الرئيس السوري بشار الأسد، في الأشهر القليلة الماضية، إلى أنها تريد إغلاق باب الهوى، آخر معبر لما كان في وقت من الأوقات أربعة معابر للمساعدات في سورية.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية إذا لم يتم مواصلة العمل بهذا الترتيب. وقالت إن أكثر من مليوني شخص في مناطق المعارضة المسلحة يعتمد على المساعدات.

وقبيل اتفاق اليوم الجمعة، أرجأ أعضاء المجلس الخمس عشرة تصويتا كان مزمعا على مشروعين متنافسين، وذلك من أجل مواصلة المفاوضات.

كانت النرويج وأيرلندا العضوان في مجلس الأمن الإبقاء قد اقترحتا أن يظل باب الهوى مفتوحا لمدة 12 شهرا، في المقابل، تقدمت موسكو باقتراح للإبقاء عليه لمدة 6 أشهر فقط.

وتتمتع روسيا ومعها الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بحق النقض "الفيتو" في أقوى جهاز بالأمم المتحدة.

ويسمح القرار القائم للأمم المتحدة بتقديم إمدادات مهمة من المساعدات عبر معابر حدودية إلى أجزاء من سورية غير خاضعة لسيطرة الحكومة.

واقترحت موسكو أنه يجب أن يتم إرسال المساعدات أولا إلى العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة القيادة السورية وبعد ذلك يتم تسليمها إلى مناطق المعارضة المسلحة.

ورفض الكثير من الخبراء هذا الاقتراح، حيث أن السيطرة على جزء كبير من المساعدات سيعزز مركز الأسد تجاه خصومه السياسيين.

ووفقا لمصادر بمجلس الأمن، كانت أجواء المفاوضات في نيويورك أكثر من بناءة إلى حد ما على الجانب الروسي عما كانت عليه من قبل.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن ديناميكية جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا قد ساعدت في ذلك، بعد اجتماع عقد مؤخرا بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف. وبحث الزعيمان قضية المساعدات السورية من بين أمور أخرى.

وربما تكون موسكو قد تأثرت بروابطها السياسية والاقتصادية مع تركيا. وتسود هواجس في أنقرة من أن أي إغلاق لمعبر باب الهوا الحدودي قد يتسبب في موجة من تدفق اللاجئين عبر الحدود من شمال غرب سورية إلى تركيا.



