فنون الزمن الجميل لأوبرا عربي «بصيف إسكندرية»

لليوم الثالث على التوالى تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فى تقديم الفقرات الفنية لفعالية الفنية "صيف أسكندرية"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدتا الثقافى، حيث شاركت فرقة "اوبرا عربي" تدريب الفنان محمد مصطفي، فى ثالث أيام فعاليات "صيف أسكندرية"، والتى بدأت بالسلام الجمهوري، أعقبها تقديم الفرقة فقراتها الفنية من أوبريتات واسكتشات وإستعراضات من زمن الفن الجميل، وسط اعجاب وتفاعل الجمهور ومنها "ريا وسكينه، حارة السقايين، عايز أروح، قلبي دليلي، 5 قارات، منديل الحلو، حنكوره، بتسأل ليه عليا، شارع محمد علي، زي العسل، هو وهي، أرابيسك، كوتو موتو، لعبة الأيام، إللي يقدر علي قلبي، حلوه يا بلدي، حلاوة شمسنا، قال جاني بعد يومين، يا سلام علي حبي وحبك، أهل الفن".

كما تضمنت الفعاليات إقامة معرض كتاب على هامش المهرجان من إصدارات الهيئة، تضمن العديد من الإصدارت فى مختلف العلوم.

جدير بالذكر أن فاعلية "صيف أسكندرية" تستمر على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشى، ثقافة مصطفى كامل والشاطبى"، حتى منتصف شهر أغسطس القادم وبمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.