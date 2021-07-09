وزير الري الإثيوبي لمجلس الأمن: نرجو عدم فتح ملف سد النهضة مجددا

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قال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مياه نهر النيل تكفي الجميع، مطالبا مصر والسودان بإدراك أن حل أزمة النيل لن يكون داخل أروقة مجلس الأمن.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، أن إثيوبيا تدعو لتواصل الجهود في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وطالب مجلس الأمن بإحالة الأمر للاتحاد الإفريقي ودفع مصر والسودان للتفاوض بشكل وصفه بـ"الجاد" حول تشغيل وملء السد، سائلا المجلس بعدم مناقشة هذا الملف مجددا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.