الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط آخر بحوزتهما أسلحة نارية بقنا

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر إجرامي وضبط آخر بقنا وبحوزتهما أسلحة نارية، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي من بعض الأهالي بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، شاهدوا شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، ولدى اقتراب القوات، قاما الشخصان بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مقتل أحدهما، وتبين أنه (بدون عمل - مقيم بذات القرية)، وعثر بجواره على (بندقية آلية)، كما أمكن ضبط الثاني وتبين أنه والد الأول (عامل - سبق اتهامه في 4 قضايا "خطف، وسلاح، ومشاجرة ضرب") وبحوزته بندقية آلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.