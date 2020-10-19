السيناريست باهر دويدار: ربنا شرفني بمعرفة كل تاريخ الشهيد أحمد منسي

قال السيناريست باهر دويدار، إنه وقت واقعة «البرث» تمنى في داخله أن تصاغ تلك الحادثة في الدراما، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شركة الإنتاج في عيد الفطر المبارك ليبلغوه أنه سيكتب مسلسل عن الشهيد أحمد منسي.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «60 دقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه تفاجأ للغاية خاصة وأن هذا الأمر كان بمثابة الحلم بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه بدأ رحلة التحضير للمسلسل بعد تلك المكالمة فورًا.

وأوضح أنه قضى قرابة 4 أشهر في التحضير لمسلسل «الاختيار»، لافتًا إلى أن الفنان أمير كرارة حضر للدور من خلال تقاربه مع المقربين للشهيد منسي وسؤاله لهم عن تفاصيل شخصيته.

وأشار إلى تواصل الفنان أمير كرارة معه بعد أن رأي الشهيد أحمد منسي في المنام، معقبًا: «قالي شوفت الشهيد منسي مبتسم قولتله فرحان قالي فرحان إيه دا أنا معمولي فرح».

وذكر أن مشروع مسلسل «الاختيار» كان مسؤولية كبيرة على صناعه، مضيفًا أنه كان يلمح طيف شخصية الشهيد منسي بعد كتابته لعدد من الحلقات، خاصة وأنه كان منغمسًا جدًا في المعلومات التي جمعها حوله.

وتابع: «الشهيد أحمد منسى كان أفضل من المسلسل، ووصلت لدرجة أن مش كل اللي بنسمعه ينفع يتحكي لأن الناس مش هتصدق، ولو في خيال بالعمل فهو لخدمة الدراما»، واصفًا الشهيد منسي أنه كان شخصًا شديد الاستثنائية.

ولفت إلى أنه بداية من الحلقة الخامسة للـ«الاختيار» شعر أن الشهيد منسي هو من يملي عليه أحداث المسلسل، متابعًا: «أنا ربنا شرفني بمعرفة كل تاريخ الشهيد أحمد منسي».

وأفاد بأن حزن بشدة بعد انتهاء كتابته للمسلسل، ذاكرًا أنه علم طلب المنسي في إحدى المرات من الشؤون المعنوية إعداد مسلسل تلفزيوني عن شهداء الوطن.

ونوه بأن حلقة حادثة «البرث» كانت ثقيلة للغاية في الكتابة، إضافة إلى أنه تأثر لدرجة البكاء بعد مشاهدته للحلقة، قائلًا إن ما زاد إحساسه بتلك الواقعة أنه سمعها من العساكر الذين نجو منها، والذين حكوها بتأثر كبير لدرجة البكاء.