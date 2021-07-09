مسئولون أمريكيون: واشنطن تدرس خفض عدد دبلوماسييها في سفارتها بكابول

أفاد مسئولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السفارة في كابول تخطط لتقليل عدد المتعاقدين، بل هناك مخططات لإغلاقها حاليا في ظل تدهور الوضع الأمني، وذلك رغم إعلان السفارة الأمريكية، في العاصمة الأفغانية، يوم الأحد الماضي، مواصلة عملها الدبلوماسي، وتأكيدها عدم وجود خطط لإغلاق السفارة.

وأضاف المسئولون أن السفارة تضم حوالي 4000 دبلوماسي ومقاول وموظفين آخرين، بما في ذلك حوالي 1400 أمريكي.

وأشار المسئولون إلى أنه من المتوقع أن تؤدي المراجعة إلى خفض كبير في آلاف المتعاقدين الأفغان والأمريكيين وكذلك من دول أخرى.

كما تدرس السفارة إمكانية إرسال بعض الوظائف إلى الولايات المتحدة أو تقليصها أو الاستغناء عنها تماما.

وتعتبر السفارة الأمريكية في كابول، إحدى أكبر السفارات في العالم وهي مسؤولة عن الحفاظ على الاتصالات مع الحكومة الأفغانية والحلفاء الآخرين، إلى جانب الإبلاغ عن التطورات السياسية والأمنية والإشراف على ميزانية المساعدات والتي تقدر بمليارات الدولارات.