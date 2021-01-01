 الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم - بوابة الشروق
الجمعة 9 يوليه 2021 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

الصور الأولى للمشتبه بهم في قتل رئيس هايتي بعد اعتقالهم

المتهمين بقتل رئيس هايتي
المتهمين بقتل رئيس هايتي
رويترز
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 9:19 ص

نشرت وسائل الإعلام في هايتي الصور الأولى لمجموعة من الأشخاص ألقت السلطات القبض عليهم ويشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

وتظهر الصور مجموعة من الأشخاص مكتوفي الأيدي وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات.

وألقت الأجهزة الأمنية في هايتي القبض على 11 شخصا مشتبها بهم في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، كانوا مختبئين في مبنى السفارة التايوانية في هايتي.

وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك