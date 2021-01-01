أمريكا تدرج 34 شركة على قائمة العقوبات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج 34 شركة على قائمة العقوبات الاقتصادية منها 14 شركة صينية يتردد إنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء إلى العقوبات الأمريكية تعني منع الشركات الأمريكية من القيام بأي معاملات تجارية مع الشركات المدرجة على القائمة قبل الحصول على تصريح من الحكومة الأمريكية. كما تضمنت القائمة شركات تقول الولايات المتحدة إنها تقدم مساعدات للجيش في الصين وإيران وروسيا.

وتضم قائمة الشركات الجديدة المدرجة على القائمة الأمريكية شركة بيجين سينونت ساينس أند تكنولوجي وليون تكنولوجي وكيلاند تكنولوجي والتي تمت إضافتها إلى القائمة بسبب ممارساتها التي تتناقض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وانتقدت الولايات المتحدة بشكل متكرر الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات العمل القسري المزعومة في إقليم شينجيانج، وتقييد الحريات في هونج كونج ، فضلاً عن الوضع الخطير في تايوان.

كما حظرت واشنطن استيراد القطن والطماطم وبعض منتجات الطاقة الشمسية من إقليم شينجيانج.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب معاملتهم للأقليات العرقية في إقليم شينجيانج.

وردت الصين على هذه العقوبات بالقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها ليس لهم الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويمنح قانون مناهضة العقوبات الأجنبية الذي أقر في يونيو الماضي، الحكومة الصينية صلاحيات واسعة لمصادرة الأصول، ورفض منح التأشيرات لأولئك الذين يصوغون العقوبات أو يقومون بتنفيذها.



