لاجارد: المركزي الأوروبي لا يتبع نهج مجلس الاحتياط الأمريكي بشأن متوسط التضخم المستهدف

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن البنك لا يتبع نفس نهج مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي) بعد مراجعة استراتيجيته الخاصة.

وأوضحت لاجارد في مؤتمر صحفي أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بالرد بقوة ومثابرة حال الإخفاق في تحقيق هدف 2 في المئة".

ووضع البنك هدف تحقيق معدل تضخم " "قرابة 2 في المئة، لكن أقل من 2 في المئة"، للدول الأعضاء في منطقة اليورو (19 دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتساءلت لاجارد: "هل نستهدف متوسط معدل التضخم كما يفعل مركز الاحتياط الأمريكي؟ الإجابة، لا، بكل صراحة"، مضيفة أن "هناك سبل متعددة للاستجابة لهذا الحد الأدنى الفعال".