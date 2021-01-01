ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار بفلوريدا الأمريكية لـ78 قتيلا

قال مسئولون إن عدد مَن تأكد مقتلهم في انهيار بناية سكنية، اليوم الجمعة، في منطقة ميامي بالولايات المتحدة ارتفع إلى 78 شخصا.

وانتشلت فرق البحث، الجمعة، 14 جثة أخرى وقلّصت الأنقاض التي تفتش فيها لقرب مستوى الأرض.

وقالت دانييلا ليفين كافا، رئيسة بلدية ميامي-ديد، في مؤتمر صحفي، إن هناك 62 شخصاً لا يزالون مفقودين ويخشى أنهم قتلوا أيضاً تحت حطام البناية التي كانت مؤلفة من 12 طابقاً في مدينة سيرفسايد.

وقد يتغير عدد المفقودين إذ من الممكن أن يكون من بينهم من لم يكونوا في البناية وقت انهيارها في الساعات الأولى من صباح 24 يونيو. ولم يعرف المسئولون بعد سبب الكارثة.