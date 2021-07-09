اليونيسيف: مقتل طفل وإلحاق أضرار بالمدارس في اضطرابات إسواتيني

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الجمعة، إن طفلا توفى ولحقت أضرار بـ 14 مدرسة أو تعرضت للنهب في مملكة إسواتيني الجبلية الإفريقية الصغيرة، آخر الدول التي تخضع لنظام ملكي مطلق في أفريقيا، بعد حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وجاء في بيان إن "اليونيسيف قلقة للغاية على سلامة ورفاهية الأطفال في إسواتيني بعد أيام من الاضطرابات التي أودت بحياة طفل واحد على الأقل وأصابت طفلا آخر بجروح".

وقالت الوكالة إن القتيل هو صبي في سن المدرسة الثانوية أصيب برصاصة قاتلة في منطقة هوهو يوم الأربعاء. وفي حادث منفصل، أصيب طفل أصغر سنا بطلقات نارية أثناء وجوده في الخارج للتسوق.

وأضافت اليونيسيف إن العنف يزيد من الحد من الفرص التعليمية للأطفال بعد أن اضطرت بعض المدارس إلى إغلاق أبوابها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة الأممية، إن: "اليونيسيف تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس - حتى تعرض طفل واحد للعنف هو أمر كبير للغاية".

ووقعت اشتباكات في اليوم الأخير بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 2ر1 مليون نسمة.

ويتعرض الملك مسواتي الثالث حاكم إسواتيني المطلق لانتقادات بسبب حياة البذخ التي يعيشها. ويشار إلى أن الأحزاب السياسية محظورة في مملكة إسواتيني .