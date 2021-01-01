فاوتشي يحث الأمريكيين على التطعيم مع زيادة انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا

حث أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يوم الخميس المواطنين الأمريكيين على الحصول على التطعيم المضاد لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن لمواجهة زيادة الارتفاع السريع في عدد الاصابات نتيجة انتشار السلالة دلتا من الفيروس.

وجاء في رسالة فاوتشي الواضحة: " أحصل على الجرعة في أقرب وقت ممكن"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وقال فاوتشي في مؤتمر صحفي افتراضي لفريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض" إن النتيجة الوحيدة المعقولة التي يمكن التوصل إليها هي ... من فضلك تلقى اللقاح"، مضيفا: " سوف يحميك من زيادة انتشار السلالة دلتا".

وقالت الدكتورة روشيل والنسكي مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد الاصابات بكوفيد-19 وعدد الذي يخضعون للعلاج بالمستشفيات ارتفع بنسبة 7 % خلال اسبوع فقط.

وأضافت أن "التطعيم على نطاق واسع هو ما سيوقف الجائحة".

يشار إلى أن أكثر من 99% من جميع الوفيات التي حدثت مؤخرا بسبب كوفيد-19 كانت بين الأشخاص الذين فضلوا عدم الحصول على التطعيم.