ثقافة الإسكندرية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالتعاون مع وزارات الدولة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة معرضا لرسوم الأطفال بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، أقيم المعرض احتفالا بالعيد القومي للثغر بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بحضور مها الحسيني الموجه العام للتربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، ومدير عام الفرع، ونخبة من المثقفين.

ضم المعرض ما يقرب من ١٠٠ لوحة فنية من رسوم الأطفال لرواد المواقع الثقافية بالفرع "قصور ثقافة الأنفوشي، الشاطبى، رشدي، ٢٦يوليو" ومكتبتي النزهة الشلالات، كما شارك أطفال الإدارات التعليمية المختلفة بعدد ٦٠ لوحة، عبّرت جميعها عن البيئة الإسكندرية وحب مصر وذكرى ثورة ٣٠ يونيو، باستخدام خامات البيئة المتخلفة.

وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، نظم الفرع يوما ثقافيا على شاطيء السرايا العام، تضمن ورشة للأطفال لعمل تصميم عن قاع البحار، وآخرى عن فصل الصيف، كما أقام قسم المواهب ورشة لعمل حقيبة ومحفظة من الخيش الملون والخرز، وقد تخلل اليوم فقرات تعليم رسم ورسم على الوجه ومسابقات في المعلومات العامة، أعقبها توزيع هدايا من إصدارات الهيئة على الأطفال، وفي الختام قدمت فرقة المواهب للفنون الشعبية بقصر ثقافة الأنفوشي عدد من التابلوهات الاستعراضية، تدريب الفنانة نجلاء عبد القادر.



