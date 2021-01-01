أيرباص تسلم 77 طائرة خلال الشهر الماضي

سلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص 77 طائرة خلال يونيو الماضي، في الوقت الذي سرعت فيه وتيرة التسليم ليزيد إجمالي عدد الطائرات الذي سلمته خلال النصف الأول من العام الحالي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها أيرباص لعملائها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 297 طائرة، بزيادة أكثر من 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه تلقت الشركة طلبيات جديدة لشراء 73 طائرة وطلبي إلغاء خلال الشهر الحالي.

في الوقت نفسه ارتفع عدد الطلبيات لدى أيرباص بفضل حصولها على جزء من صفقة توريد طائرات إلى شركة يونايتد أيرلاينز هولدنجز، التي اشترت 70 طائرة من الطراز الأكبر أيه320 نيو ذات الممر الواحد في حين اشترت 200 طائرة من منافستها بوينج من طراز بيونج 737 ماكس.

وتركز أيرباص على المحافظة على وتيرة تسليم الطائرات بهدف المحافظة على وتيرة التدفقات النقدية والمحافظة على استمرارية تشغيل مصانعها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وكانت أيرباص الموجود مقرها في مدينة تولوز الفرنسية قد سلمت في العام الماضي 566 طائرة في العام الماضي.