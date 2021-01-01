 مندوبة النرويج بمجلس الأمن تطالب بالامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية تقوض مفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوبة النرويج بمجلس الأمن تطالب بالامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية تقوض مفاوضات سد النهضة

ممثلة النرويج لدى الأمم المتحدة
ممثلة النرويج لدى الأمم المتحدة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 3:21 ص

 دعت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة مونا يول اليوم الخميس، إلى أن يكون سد النهضة مصدر للتعاون، وليس للنزاع، مطالبة بالامتناع عن أي تدابير أحادية تقوض المفاوضات واستخدام المساعي الحميدة للاتحاد الإفريقي لاسيما من خلال دوره كوسيط.
وقالت يول - في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة بخصوص سد النهضة - إن الأطراف لديها مصالح مشروعة في نهر النيل وموارده المائية، مشير إلى أن الحل المستدام لقضية سد النهضة الكبير لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الأطراف بحد ذاتها.
وتابعت "لقد تم الاتفاق على نقاط كثيرة في إعلان المبادئ الذي يشكل إطارا أساسيا للتوصل إلى الاستخدام المنطقي والمستدام للنهر الأزرق".
وأضافت على الأطراف الثلاثة - الآن - أن تتوصل إلى توافق على التعاون المستقبلي على أساس هذه المبادئ على أساس الشفافية والثقة، ويتطلب ذلك مشاركة بناءة وإرادة سياسية وشجاعة للتوصل إلى تسويات وتنازلات.

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