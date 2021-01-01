محمد عفيفي: رواية يعقوب حلم تحقق بعد 25 عاما

المعلم يعقوب شخصية خلافية ودرامية بصورة كبيرة ويستحق أن يكون فيلم سينمائي



قال الكاتب والمؤرخ الدكتور محمد عفيفي، إن رواية "يعقوب" الصادرة عن دار الشروق، هى حلمه الذي تحقق بعد 25 عاما، وأن حلمه الآخر هو عمل فيلم وثائقي تاريخي.



وأضاف: "كنت أحلم دائمًا بتأليف رواية منذ كنت أقرأ الكتب في مكتبة شبرا العامة، والحلم الآخر كان في أنني أعمل فيلم وثائقي تاريخي، وتأجل المشروعان كثيرًا حتى قررت أن الحق بأحلامي وتحقيقها".



وأوضح محمد عفيفي، خلال حفل إطلاق الرواية، الذي نظمته دار الشروق، أمس الخميس، في مبنى قنصلية، أن الحجم الصغير للرواية، سببه أنه يحب تكثيف اللغة والأفكار، والرغبة في أن تخرج الرواية بأبهى صورها بعيدًا عن الترهل، وأشار إلى أن رواية" موسم الهجرة إلى الشمال"، للروائي الطيب صالح، هى من أكثر الروايات التي تأثر بها، وذلك بسبب اللغة وتكثيفها وقدرتها على اصطحاب القارئ معها إلى عوالم أخرى، بالإضافة إلى أنها تنتمي إلى ما تنتمي إليه رواية "يعقوب" من أنها "رواية _ بحث" والاعتماد على فكرة اللغة وتكثيف الأفكار.



وأضاف أنه اختار الكتابة عن المعلم يعقوب لأنه شخصية خلافية ودرامية بصورة كبيرة وتستحق أن تكون فيلم سينمائي سيحقق نجاحا كبيرًا. وأنه عند التخطيط للرواية كان أمامه مساران إحداهما الكتابة عن زمن يعقوب، وأن ذلك المسار كان سيسمح له بوضع الكثير من التفاصيل، لكن هذا لم يكن هدفه، بل هدف إلى اللعب مع القارئ واستنفار خياله بالمشاهد، ولذا لم يكن لديه هاجس في وصف يعقوب، بل اختار تقنية الأصوات المتعددة، وجعل صوت يعقوب يظهر للسخرية من كل ما كُتب عنه من قِبل المؤرخين.



وقال عفيفي، إنه لم يفضل وضع كل المعلومات التاريخية عن يعقوب في الرواية لأن هذا كان سيحولها إلى كتاب تاريخ، وأن ما همه أكثر كان في جزء الخيال في الرواية وأن يسرد من خلاله ما هو مسكوت عنه في التاريخ، وأن لعبة الحلم منحته حرية أكبر وفرصة لتحقيق ذلك.



وكشف عفيفي أنه شارف على الانتهاء من رواية جديدة تتناول شخصية إبراهيم باشا، وتروى المسكوت عنه في التاريخ، وتطرح سؤال هل كان شخصية مظلومة ومهمشة في ظل أبيه؟ وأوضح أن الرواية تدور في، زمن حكم محمد علي باشا، وكذلك فترة الأربعينيات.



وتحدث عفيفي، عن الجدل الواسع في العالم الغربي في الأونة الأخيرة، داخل الأوساط التاريخية الأكاديمية ومفاده؛ هل المؤرخ والتاريخ فقدا الكثير بالأكاديمية والبعد عن الآدب؟، وأشار إلى أن كلمة" history" تاريخ، هى في أصلها حكاية.



وتابع الكثيرين من المؤرخين ابتعدوا عن الشكل الأكاديمي، ولجأوا إلى كتابة الرواية التاريخية، ومؤرخين آخرين لجأوا إلي السينما لإخراج الأفلام التاريخية، وأن من أهم المؤرخين الذين تأثر بهم الروائي أمين معلوف، وأنه أكثر من أبدع في مجال الرواية التاريخية.



وتابع: "صلاح عيسي من أروع من كتب التاريخ وهو من خارجه، والأكاديمي لا يملك مساحة للتجديد بل ملتزم بمعايير وحقائق بعينها، وأن صلاح عيسي كان متحرر من ذلك كله فاستطاع كتابة مؤلفات ممتعة ورائدة في التاريخ الاجتماعي، مؤكدًا على أن بعد التاريخ عن الأدب أفقده الكثير.



وشارك بحضور اللقاء الذي أداره الكاتب الصحفي سيد محمود، والناقد الأدبي خيري دومة، كل من: إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، الناشط الحقوقي جورج أسحق، الدكتورة إيمان عامر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، الدكتور والمؤرخ خلف الميري، الكاتب الصحفي شريف عارف، الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، الكاتب الصحفي ماهر حسن، الكاتب أسامة عرابي، الروائية النائبة ضحى عاصي، الروائي أشرف العشماوي، المخرج شريف سعيد، الكاتب الصحفي إبراهيم منصور، الكاتبة الصحفية نانسي حبيب، مساعد مدير النشر بدار الشروق، والروائي مينا عادل، الدكتورة نهلة مطر، والروائي فتحي سليمان.



و«يعقوب» تدور حول ورقة صغيرة تسقط من مخطوطٍ قديم، مصادفة تُغيِّر حياة التلميذ؛ طيفٌ من الماضي يلاحقه عبر الأماكن والأزمنة والدراسات المختلفة، وحتى عبر الأشخاص.



وتتضمن الرواية حكاية أنه من صعيد مصر لإكس إن بروفانس، ومن غرفة الاستقبال بالأنبا رويس إلى المكتبة الوطنية بباريس، رحلة بحث طويلة وراء الرجل "ذو الألف وجه"، أو صاحب اللا وجه؛ جنرال ملعون، مُباشر خائن، بطل قومي صاحب مشروع... وجوهٌ عديدة كلما اقترب من أحدها تكَشَّف له وجهٌ آخر، سرابٌ ممتّد!.