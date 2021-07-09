سامح شكري: إثيوبيا تدعي مظلومية تاريخية للتهرب من الالتزام باتفاق قانوني لتشغيل سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن إثيوبيا تدعي مظلومية تاريخية ليس لها أساس من الصحة، من أجل تجنب الالتزام باتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء السد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة سد النهضة، مساء الخميس، أن مصر لم تعترض على استغلال إثيوبيا للنيل كمورد للتنمية، ولكن هذا مع حماية أمن البلاد المائي؛ وتجنب الأضرار المحتملة جرّاء التشغيل.

وأكد أن مصر ستمضي في دعوة إثيوبيا بالتحلي بالأعراف الدولية، والتجارب العالمية المشابهة، محذرا من الدوائر المفرغة للتفاوض غير المُجدي.

واستكمل: «المفاوضات يجب أن تكون وفق إطار زمني محدد وتحت أعين المراقبين الدوليين».