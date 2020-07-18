الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الأشغال مشاكل ميناء بيروت وإجراءات تنظيم استقبال الوافدين بالمطار

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون المشاكل التي يعاني منها ميناء بيروت البحري، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتنظيم استقبال الوافدين بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وذلك خلال لقائه اليوم في قصر بعبدا بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار.

وقال وزير الأشغال عقب اللقاء إن جميع الإجراءات قد اتخذت لتسهيل وصول ومرور الوافدين من المطار، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها بالأمس مع لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب برئاسة النائب نزيه نجم لتفقد تطبيق جميع الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن الازدحام الذي شهده المطار في الآونة الأخيرة كان نتيجة عدم وصول الحقائب في الوقت المناسب، بسبب التفتيش خارج قاعات الوصول للتأكد من عدم وجود أي مواد مهربة فيها، مشددا على اعتماد آلية جديدة لعدم تكرار الأمر.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة مواضيع متعلقة بميناء بيروت، حيث بحثا الأطر القانونية واللوجستية لحل كل هذه المشاكل.

وقدم وزير الأشغال العامة شرحا لبعض المشاريع التي تقدم بها عدد من الشركات الروسية والفرنسية وتتعلق بمينائي بيروت وطرابلس.