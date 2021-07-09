 سد النهضة.. عمرو أديب: أبي أحمد تحدث عن عدم الإضرار بمصر والسودان ويرفض التعهد بذلك في اتفاقية ملزمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سد النهضة.. عمرو أديب: أبي أحمد تحدث عن عدم الإضرار بمصر والسودان ويرفض التعهد بذلك في اتفاقية ملزمة

عمرو أديب
عمرو أديب
أمل محمود
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 11:14 م
علق الإعلامي عمرو أديب، على جلسة مجلس الأمن أمس بشأن أزمة سد النهضة، قائلًا إن طرح مصر لهذا الملف يعد انتصارًا للدبلوماسية والقضية المصرية.

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة،: «إحنا إمبارح درجة حرارتنا كانت 90 فهرنهايت، والعالم درجة حرارته 30 فهرنهايت»، مشيرًا إلى استهانة الجانب الإثيوبي بالقضية خلال جلسة أمس.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدث عن عدم إلحاق الضرر بمصر والسودان ولكنه يرفض كتابة هذا الكلام في اتفاقية ملزمة، ذاكرًا أن مندوب إثيوبيا وصف مصر بأنها دولة لا تشبع، وهو على عكس الحقيقة لأن مصر تحارب للدفاع عن حقوقها.

وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد خروج مجلس الأمن بمشروع القرار الذي قدمته تونس والذي يفيد بأن تنخرط الأطراف في مفاوضات جادة لمدة 6 أشهر.

وتابع عن موقف روسيا في الجلسة أمس: «المندوب الروسي كلامه ينقط، بيقول إحنا مش عاوزين حد يهدد أنا مش عاوز اسمع حد يهدد والكلام يكون في إطار الاتحاد الإفريقي».

وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، جلسة خاصة لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وتحدث خلال الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجميع الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب «مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته».

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