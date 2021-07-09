جونسون يعتزم إلقاء كلمة عن تعافي الاقتصاد لدى رفع قيود كورونا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلقاء كلمة رئيسية عن تعافي الاقتصاد البريطاني، حيث يحاول إعادة ضبط قيادته بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة قولها إن جونسون يعمل على إعداد خطاب رئيسي سيلقيه في الأيام المقبلة، وربما تزامنا مع ما يطلق عليه بـ "يوم الحرية" في 19 يوليو وهو يوم رفع قيود كورونا .

ومن المرجح أن تكون الرسالة المركزية هي الانتقال من "الجرعات" إلى "الوظائف" بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة تباطؤ الاقتصاد البريطاني إلى 8ر0% في مايو، أي حوالي نصف المعدل المتوقع.

وتم خفض مكاسب النمو إلى 2% في قراءة معدلة لشهر أبريل، وهو الشهر الذي شهد عودة المطاعم والمتاجر لنشاطها.

ومن المتوقع فعليا أن يتم رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في 19 يوليو، بما يسمح للنوادي الليلية لاستئناف نشاطها وعودة طوابير الناس أمام الحانات مرة أخرى.

وسيتم الإعلان عن قرار نهائي يوم الاثنين المقبل.