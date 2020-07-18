البابا تواضروس ينعي جيهان السادات

نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم:

"نذكر للراحلة كونها من أهم رائدات العمل الاجتماعي، والتدريس الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ورعايتها لملفات هامة مثل تنظيم الأسرة".

واختتمت الكنيسة بيانها بالقول: "رحم الله الفقيدة ومنح أهلها الصبر والعزاء".

وكانت قد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية اليوم، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ورحلت اليوم السيدة جيهان السادات عن عمر 88 عامًَا، إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.