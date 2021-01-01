الجزائر تعلن استعداداها لمساعدة تونس على مواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجمعة، استعداد بلاده لمساعدة الجارة تونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة في تونس أعلنت أمس الخميس، انهيار منظومتها الصحية بعد التزايد الخطير في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

وأبلغ بن بوزيد، الصحفيين خلال حضوره عملية تطعيم ضد الفيروس بأحد مساجد بلدة عين بنيان بالعاصمة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، طلب منه معرفة احتياجات الدول الشقيقة في مواجهة كورونا.

وأضاف: "ماذا يفرق بيننا وبين تونس. كنت اتصلت بنظيري التونسي وأنا على استعداد تام للتوجه لهذا البلد اذا استلزم الأمر. الجزائر مستعدة لمساعدة تونس الشقيقة التي تعاني من خلال توفير كل الوسائل والإمكانيات".