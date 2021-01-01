 محافظ بورسعيد يهنئ السباحة العالمية جميلة علي صابر ببرونزية العالم للزعانف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يهنئ السباحة العالمية جميلة علي صابر ببرونزية العالم للزعانف

محسن عشري
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 7:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 7:30 ص

 هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  السباحة العالمية ( جميلة علي صابر) إحدي أبناء المحافظة والحاصلة علي الميدالية البرونزية ببطولة العالم  في السباحة بالزعانف والتي أقيمت بدولة روسيا.

 

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا الانجاز العظيم الذي حققته إحدي أبناء المدينة الباسلة، مشيراً الي انه وجميع أبناء المحافظة يشعرون بالفخر لما تحقق من رفع اسم مصر وبورسعيد عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ بورسعيد ان ما حققته اللاعبة في بطولة العالم يرجع إلي اصرارها وعزيمتها وحسن الإعداد للبطولة، مطالبا باستمرار اجتهادها وتفوقها لوضع اسم مصر وبورسعيد علي منصات التتويج العالمية.

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