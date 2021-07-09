محافظ أسوان يحيل المسئولين عن تكرار الكسورات بخط طرد محطة الكرور للنيابة العامة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، إحالة المسئولين في الهيئة القومية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب، للنيابة العامة؛ بسبب تكرار حدوث الكسور

بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 11 بالكرور.

وقال المحافظ إن تكرار الكسورات المفاجئة تتسبب في انقطاع مياه الشرب عن مناطق وأحياء عديدة واقعة على طريق السادات، وبالتالي معاناة للمواطنين خاصة في ظل عدم تدبير احتياجاتهم من المياه.

وكشف المحافظ،أنه سيتم استعجال توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بالكامل، طبقاً للدراسة العلمية التي تم وضعها حيث يعتبر ذلك حل جذرى لإنهاء هذه المشكلة التي تؤرق أهالي المناطق المتضررة وفي مقدمتها منطقة الكرور.

وناشد المحافظ المواطنين من أصحاب المنازل التي تقع في مسار الخط بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام، وللإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، ولاسيما أن المحافظة ستتكفل بتقديم كافة التعويضات وأوجه الدعم لأي أسرة تتضرر أثناء تنفيذ الأحلال والتجديد لخط الطرد.