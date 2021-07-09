 سامح شكري: تصريحات إثيوبيا بشأن الاتفاقيات الاستعمارية «خاطئة وغير واقعية» - بوابة الشروق
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سامح شكري: تصريحات إثيوبيا بشأن الاتفاقيات الاستعمارية «خاطئة وغير واقعية»

سامح شكري
سامح شكري
كريم السيد
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 12:04 ص

قال سامح شكري، إن البيانات التي صدرت بشأن "الطبيعة الاستعمارية" التي فرضت على إثيوبيا، هي مجرد تصريحات غير صحيحة ولا تستند إلى الأمر الواقع.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء أعمال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن مصر لم تشعر وجود إرادة سياسية إثيوبية لحل أزمة النهضة، مؤكدًا أن الأزمة يمكن حلها إذا توفرت الإرادة السياسية، وهذا ما لم يظهر من الجانب الإثيوبي حتى الآن.

واعتبر أن مصر والسودان التزمتا بالاعتدال والمرونة في التفاوض الذي استمر لمدة 10 سنوات، مؤكدًا أن دول مجلس الأمن تدعم دفع المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مع إمكانية تقديم المشورة الفنية.

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