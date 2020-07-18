نجم هيرتا برلين على أبواب فالنسيا

توصل ناديا فالنسيا وهرتا برلين لاتفاق مبدئي بشأن انتقال المدافع الباراجوائي عمر ألديريتي لصفوف "الخفافيش" معارا الموسم المقبل، وفقا لما أكدته لـ مصادر من المفاوضات.

ويتضمن الاتفاق خيار شراء من قبل فالنسيا للاعب، لكنه لن يكون إجباريا، بل سيعتمد على الإنجازات التي سيحققها على المستوى الرياضي خلال الموسم المقبل.

وينتظر حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة حتى يخضع المدافع الباراجوائي، الذي يقضي عطلته بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، للفحص الطبي.

وتأهل ألديريتي (24 عاما) في صفوف سيرو بورتينيو في أسونثيون، المدينة المنحدر منها، وأعير في يوليو 2017 اعير لصفوف خيمناسيا الأرجنتيني، وبعدها بعام انتقل لصفوف هوراكان الأرجنتيني.

وبدأ ألديريتي في صيف 2019 تجربته الاحترافية بأوروبا، بانتقاله لصفوف بازل السويسري، وبعدها بعام انتقل إلى هرتا برلين الألماني الذي اشتراه مقابل 4 ملايين يورو.