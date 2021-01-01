قال مسؤول كيني اليوم الخميس إن كينيا تواجه مشكلة مالية مع الشركات المتعثرة المملوكة للدولة حيث تحتاج 18 شركة منها إلى حوالي 382 مليار شلن كيني (5ر3 مليار دولار) لتحافظ على بقائها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوكور ياتاني وزير الدولة للخزانة الوطنية قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني إن قائمة هذه الشركات تشمل شركة كينيا باور وكينيا ريال وايز كورب وإيست أفريكان بورتلاند سيمنت للأسمنت وهي شركات غير رابحة، وتسجل عجزا ماليا مجمعا قدره 70 مليار شلن سنويا.

وأضاف ياتاني أن الحكومة تجري حاليا مراجعة لأوضاع الشركات كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي لتحسين نظام حوكمة هذه الشركات والرقابة المالية عليها ومعالجة خطر الديون الذي تواجهه. وتريد كينيا وقف تحمل الخزانة العامة لعبء دعم هذه الشركات وتجنب المخاطر المالية الكبرى.

وقال ياتاني إنه إذا لم تتم معالجة هذه التحديات يمكن أن تؤدي إلى مخاطر مالية أكبر بالنسبة للاقتصاد الكيني، مضيفا أن المبالغ المالية التي تقوم الحكومة بتحويلها إلى هذه الشركات المتعثرة، لم تعد تناسب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه التحويلات.