إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 اتجاه القاهره الطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية"، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلا سيارة بالطريق الصحراوي والإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي بطريق " القاهرة - الأسكندرية " الصحراوي وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

والمصابون هم كل من: "محمد سعود سالم، 47 عامًا، ليلي محمد كامل 47 عامًا، يوسف محمد سعود، 15 عامًا، جودي محمد سعود، 15 عامًا"، وجميعهم من عائلة واحدة ومقمين القاهرة، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.