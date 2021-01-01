محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق حديقة دار الصفا للفتيات الأيتام

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شب حريق محدود، اليوم الخميس، بإحدى الغرف الملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الايتام بحي غرب مدينة أسيوط؛ دون خسائر بشرية.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع الحريق للاطمئنان على سلامة نزلاء الدار من فتيات ومشرفات، والتأكد من سلامة اجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالدار وتواجد وحدة التدخل السريع وإدارة الحالة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدار للوقوف على ملابسات الحريق وتقديم الدعم النفسي للنزلاء.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة بوقوع حريق محدود بحجرة ملحقة بحديقة دار الصفا لرعاية الفتيات الأيتام بحى غرب.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وسيارة إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر باستثناء احتراق بعض قطع الأخشاب والأثاث.

وأشارت التحريات الأولية إلى اشتباه حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق.