 السيطرة على حريق يلتهم صيدلية بسوهاج - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق يلتهم صيدلية بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 9 يوليه 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يوليه 2021 - 2:00 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد حسام المصري، مدير الإدارة، علي حريق نشب في صيدلية ناحية العوامية دائرة مركز شرطة ساقلتة، دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بنشوب حريق بصيدلية بناحية العوامية.

وتبين نشوب الحريق بصيدلية ملك "ن.ا" 45 عامًا صيدلانية وتقيم دائرة المركز، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لوحدات سكنية مجاورة أو وقوع خسائر في الأرواح.

وأفادت مالكة الصيدلية بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي عقب غلقها، وأضافت باحتراق بعض محتويات الصيدلية، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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