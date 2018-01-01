سكرتير عام الأقصر يناقش خطوات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية النجوع

عقد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاءً موسعًا اليوم بقرية النجوع مركز إسنا، جنوب الأقصر.

جاء ذلك بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، والمهندس ياسر عشاوى رئيس شركة مياه الشرب باسنا ، والمهندس محمود صادق منسق مشروعات حياة كريمة، وصباح منصور وعبد الرحيم طايع نواب رئيس مركز ومدينة إسنا.

وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون والإسراع في معدلات تنفيذ جميع المشروعات داخل قرية النجوع وتذليل أي عقبات حتى تصبح قرية نموذجية يحتذى بها على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة نسب تنفيذ الأعمال ومعدلات الأداء لجميع المشروعات من صرف صحي، ومياه شرب، كهرباء، اتصالات، أبنية تعليمية، مراكز شباب، رصف طرق، تبطين ترع، وغاز، إضافة إلى مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية.

وتعهد الجميع بإنهاء كل الأعمال داخل القرية قبل شهر ونصف، حتى تصبح القرية نموذجية لكافة المشروعات.

واستمع السكرتير العام، خلال اللقاء إلى طلبات المواطنين التي أكد أنه تم إدراجها ويحرى العمل بها خلال المبادرة الرئاسية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستدامة في العمل والإسراع في معدل التنفيذ، موجها الشكر للجميع على ما يبذلونه من مجهود لأجل تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه.