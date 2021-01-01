فيسبوك يوسع من مبادرة لمكافحة انكار الهولوكوست

يوسع فيسبوك من مبادرة لمكافحة معاداة السامية من خلال توفير معلومات للمستخدمين الباحثين عن كلمات تتعلق بمحرقة اليهود "الهولوكوست".

وأعلنت شركة فيسبوك والمؤتمر اليهودي العالمي يوم الخميس عن توسيع تعاونهما ليشمل 12 لغة أخرى.

يشار إلى أنه منذ أواخر كانون ثان/يناير يجري توجيه مستخدمي فيسبوك الباحثين عن كلمات تتعلق بالهولوكوست أو انكاره باللغة الانجليزية إلى موقع " AboutHolocaust.org" "أباوت هولوكوست.أورج"، وهو الموقع الذي أنشأه المؤتمر اليهودي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو".

وبداية من يوم الخميس فإنه سيجري ترشيح الموقع للمستخدمين بـ 12 لغة أخرى من بينها العربية والفرنسية والبولندية والروسية والاسبانية والبرتغالية والفارسية والألمانية.

وقال رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر في بيان إن" إنكار وتشوبه الهولوكوست ونشر نظريات المؤامرة حوله أصبحت نقاط محورية في التحريض الخبيث على الكراهية المعادية للسامية من جانب العنصريين من العرق الأبيض والنازيين الجدد والقوى المتطرفة الأخرى".

وأضاف لودر "المؤتمر اليهودي العالمي ممتن بشدة للعمل مع اليونسكو وفيسبوك لضمان أن 7ر2 مليار مستخدم يحصلون على المعلومات الدقيقة والشاملة بشأن الهولوكوست".

وكان فيسبوك في السابق متساهلا بشأن المنشورات التي تنكر الهولوكوست في الدول كان فيها هذا الأمر قانونيا، وذلك اعتمادا على مبدأ حرية التعبير.وفي ألمانيا يعتبر انكار الهولوكوست غير قانوني.

ولكن اعتبارا من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي فإن تلك المنشورات أصبحت محظورة في أعقاب جدل كبير وانتقادات. وبرر رئيس فيسبوك مارك زوكربرج هذا الأمر في ذلك الوقت قائلا إن هناك زيادة في معاداة السامية.